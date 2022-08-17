Молдавия попросила «Газпром» об очередной отсрочке

Молдавия попросила российскую сторону отсрочить оплату авансовых платежей за газ за август и сентябрь. Об этом заявил председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

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«АО "Молдовагаз" обратилось к ПАО "Газпром" с просьбой отсрочить до конца IV квартала срок оплаты авансовых платежей за август — сентябрь текущего года», — написал он.

По его словам, компании пришлось вновь просить поддержки властей в виде прямой государственной помощи для покрытия кассового разрыва. Речь идет об «оплате исторических долгов АО «Термоэлектрика».