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1 час назад

Молдавия попросила «Газпром» об очередной отсрочке

Лера Букина

Молдавия попросила российскую сторону отсрочить оплату авансовых платежей за газ за август и сентябрь. Об этом заявил председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

Молдавия попросила «Газпром» об очередной отсрочке
Фото: ТАССТАСС

«АО "Молдовагаз" обратилось к ПАО "Газпром" с просьбой отсрочить до конца IV квартала срок оплаты авансовых платежей за август — сентябрь текущего года», — написал он.

По его словам, компании пришлось вновь просить поддержки властей в виде прямой государственной помощи для покрытия кассового разрыва. Речь идет об «оплате исторических долгов АО «Термоэлектрика».

Ранее сообщалось, что молдавская сторона заключила договор с двумя компаниями из Великобритании и Норвегии об аудите долга перед российским «Газпромом». Согласно ожиданиям, проверка завершится до 30 января 2023 года. В Российской компании оценивали долг Молдавии в $440 млн.

Компании,Вадим Чебан,Газпром,
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