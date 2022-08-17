Эстония разорвет договоры с РФ о госзакупках

Договоры о государственных закупках, которые Эстония заключила с компаниями из России, должны быть расторгнуты к 10 октября текущего года. Об этом заявила в среду министр государственного управления Риина Солман, передает «Интерфакс».

«На этой неделе вступили в силу поправки к закону о государственных закупках, которые облегчают реализацию санкций, введенных Европейским союзом в отношении российских компаний. Предприниматели, связанные с Россией, не допускаются к участию в наших государственных закупках» - заявила она.

По словам Солман, под запрет попадает заключение договоров о госзакупках или исполнение уже заключенных договоров такого рода с гражданами России, предприятиями, учреждениями или иными юридическими лицами из РФ. Кроме того, вышеуказанным структурам запрещено выступать поставщиками или подрядчиками. Также под ограничения попадает заключение договоров о поставках или их продлении в случае, если сам бизнесмен не находится под санкциями или не связан с подсанкционным предприятием, но осуществляет поставки товара, в отношении которого действуют международные санкции.