Эстония разорвет договоры с РФ о госзакупках

Договоры о государственных закупках, которые Эстония заключила с компаниями из России, должны быть расторгнуты к 10 октября текущего года. Об этом заявила в среду министр государственного управления Риина Солман, передает «Интерфакс».
«На этой неделе вступили в силу поправки к закону о государственных закупках, которые облегчают реализацию санкций, введенных Европейским союзом в отношении российских компаний. Предприниматели, связанные с Россией, не допускаются к участию в наших государственных закупках» - заявила она.
По словам Солман, под запрет попадает заключение договоров о госзакупках или исполнение уже заключенных договоров такого рода с гражданами России, предприятиями, учреждениями или иными юридическими лицами из РФ. Кроме того, вышеуказанным структурам запрещено выступать поставщиками или подрядчиками. Также под ограничения попадает заключение договоров о поставках или их продлении в случае, если сам бизнесмен не находится под санкциями или не связан с подсанкционным предприятием, но осуществляет поставки товара, в отношении которого действуют международные санкции.
Так, власти страны предусмотрели переходный период, указала Солман.
«Если уже заключенный договор нарушает установленные 9 апреля санкции и действует до 10 октября, он может исполняться. Договоры, сроки которых истекают после 10 октября, необходимо прекратить самое позднее к этой дате», - подчеркнула она.
Ранее ЕС принял постановление об ограничительных мерах из-за ситуации на Украине. Они касаются договоров о государственных закупках. С 2015 по 2021 годы эстонскими поставщиками было заключено с предприятиями России 44 договора о поставках.