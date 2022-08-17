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1 час назад

Эстония разорвет договоры с РФ о госзакупках

Лера Букина

Договоры о государственных закупках, которые Эстония заключила с компаниями из России, должны быть расторгнуты к 10 октября текущего года. Об этом заявила в среду министр государственного управления Риина Солман, передает «Интерфакс».

Эстония разорвет договоры с РФ о госзакупках
Фото: ТАССТАСС

«На этой неделе вступили в силу поправки к закону о государственных закупках, которые облегчают реализацию санкций, введенных Европейским союзом в отношении российских компаний. Предприниматели, связанные с Россией, не допускаются к участию в наших государственных закупках» - заявила она.

По словам Солман, под запрет попадает заключение договоров о госзакупках или исполнение уже заключенных договоров такого рода с гражданами России, предприятиями, учреждениями или иными юридическими лицами из РФ. Кроме того, вышеуказанным структурам запрещено выступать поставщиками или подрядчиками. Также под ограничения попадает заключение договоров о поставках или их продлении в случае, если сам бизнесмен не находится под санкциями или не связан с подсанкционным предприятием, но осуществляет поставки товара, в отношении которого действуют международные санкции.

Так, власти страны предусмотрели переходный период, указала Солман.

«Если уже заключенный договор нарушает установленные 9 апреля санкции и действует до 10 октября, он может исполняться. Договоры, сроки которых истекают после 10 октября, необходимо прекратить самое позднее к этой дате», - подчеркнула она.

Ранее ЕС принял постановление об ограничительных мерах из-за ситуации на Украине. Они касаются договоров о государственных закупках. С 2015 по 2021 годы эстонскими поставщиками было заключено с предприятиями России 44 договора о поставках.

Компании,ЕС,
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