В Москве центр занятости поможет подобрать франчайзи для Domino’s Pizza

Московский центр занятости «Моя работа» и сеть пиццерий Domino’s Pizza подписали соглашение о сотрудничестве и запустили совместный проект по подбору франчайзи «Стань партнером Domino’s за рубль». Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Сегодня мы подписали соглашение с компанией Domino’s Pizza и запустили проект по подбору франчайзи для нескольких ресторанов в Москве. У столичной службы занятости самая большая база вакансий и кандидатов с разным опытом и квалификацией: ежегодно к нам обращаются более 200 тыс. человек. Специалисты центра занятости «Моя работа» будут точечно подбирать тех, у кого уже есть бэкграунд в ресторанном бизнесе и кто действительно хочет попробовать себя в статусе франчайзи. Финалистам проекта Domino’s Pizza передаст в управление 20 ресторанов в Москве за символическую стоимость в 1 руб.», - рассказала заммэра.
Первый отбор кандидатов пройдет 17 августа на площадке флагманского центра занятости «Моя работа» на ул. Щепкина, уточнила она. Подбор потенциальных франчайзи будут осуществлять карьерные консультанты центра занятости населения и представители Domino's Pizza.
«С потенциальными управленцами мы пройдем весь путь от определения уровня предпринимательских навыков до встречи с представителями Domino’s, познакомим кандидатов с понятием «франчайзинг» и расскажем все, что нужно знать будущему партнеру компании. С одной стороны, наше сотрудничество поможет компании найти талантливых и амбициозных управленцев, которые смогут внести свой вклад в развитие бизнеса Domino’s Pizza, с другой - даст возможность предпринимателям раскрыть свой потенциал и взять под свое управление один или несколько ресторанов», - отметила Анастасия Ракова.