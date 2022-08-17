В Москве центр занятости поможет подобрать франчайзи для Domino’s Pizza

«Сегодня мы подписали соглашение с компанией Domino’s Pizza и запустили проект по подбору франчайзи для нескольких ресторанов в Москве. У столичной службы занятости самая большая база вакансий и кандидатов с разным опытом и квалификацией: ежегодно к нам обращаются более 200 тыс. человек. Специалисты центра занятости «Моя работа» будут точечно подбирать тех, у кого уже есть бэкграунд в ресторанном бизнесе и кто действительно хочет попробовать себя в статусе франчайзи. Финалистам проекта Domino’s Pizza передаст в управление 20 ресторанов в Москве за символическую стоимость в 1 руб.», - рассказала заммэра.