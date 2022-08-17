Постельное белье из IKEA снова появится на «Яндекс Маркете»

Постельное белье Arua от казахстанского поставщика шведской сети IKEA было распродано на «Яндекс Маркет» за первые 48 часов с момента старта продаж. По данным Telegram-канала, новая поставка белья «как у IKEA» будет в пять раз больше предыдущей, а сами товары появятся на маркетплейсе до конца месяца. Чтобы не пропустить свежее поступление, можно подписаться на уведомления раздела «Товары IKEA и аналоги».