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1 час назад

Постельное белье из IKEA снова появится на «Яндекс Маркете»

Газета.Ru

Постельное белье от поставщиков IKEA снова появится на «Яндекс Маркете». Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».

Постельное белье Arua от казахстанского поставщика шведской сети IKEA было распродано на «Яндекс Маркет» за первые 48 часов с момента старта продаж. По данным Telegram-канала, новая поставка белья «как у IKEA» будет в пять раз больше предыдущей, а сами товары появятся на маркетплейсе до конца месяца. Чтобы не пропустить свежее поступление, можно подписаться на уведомления раздела «Товары IKEA и аналоги».

Компания IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в России 15 августа. В сообщении на официальном русскоязычном сайте шведской сети говорится, что магазины IKEA останутся закрытыми и будут работать лишь на выдачу полученных заказов, а также возврат и обмен товаров.

Компании,Ikea,
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