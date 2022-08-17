Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Decathlon запустил распродажу товаров на Ozon

Лера Букина

Интернет-магазин спортивного инвентаря Decathlon приступил к продаже запасов сезонных товаров на Ozon после того, как компания приостановила деятельность в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Decathlon запустил распродажу товаров на Ozon
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На маркетплейсе можно купить более семи тысяч товаров. Они размещены на 197 страницах каталога.

«Французский ретейлер спортивных товаров и одежды представил на маркетплейсе 20 тысяч товаров бренда — это мужская, женская и детская одежда, а также снаряжение для летних и зимних видов спорта», — указали в пресс-службе сети Decathlon в России.

Компания указала на продажу товаров напрямую. При этом компания опровергла факт параллельного импорта. Сообщается о продаже сезонных товаров, которые остались на складе после закрытия физических магазинов бренда в России.

Ранее сообщалось, что «Яндекс Маркет» приступил к реализации мебели, текстиля и других товаров для дома с фабрик и производств, поставлявших некоторое время назад продукцию для сети ИКЕА.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители