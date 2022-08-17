Decathlon запустил распродажу товаров на Ozon

Интернет-магазин спортивного инвентаря Decathlon приступил к продаже запасов сезонных товаров на Ozon после того, как компания приостановила деятельность в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

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На маркетплейсе можно купить более семи тысяч товаров. Они размещены на 197 страницах каталога.

«Французский ретейлер спортивных товаров и одежды представил на маркетплейсе 20 тысяч товаров бренда — это мужская, женская и детская одежда, а также снаряжение для летних и зимних видов спорта», — указали в пресс-службе сети Decathlon в России.

Компания указала на продажу товаров напрямую. При этом компания опровергла факт параллельного импорта. Сообщается о продаже сезонных товаров, которые остались на складе после закрытия физических магазинов бренда в России.