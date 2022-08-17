Временная смена названия маркетплейса Wildberries на «Ягодки» не нарушила права потребителей и не создала никаких рисков для них. Такое заявление в беседе с «РИА Новости» сделал замруководителя Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский.

Он отметил, что переименование нарушило бы права потребителей и создало бы риски, если бы в его рамках произошло изменение условий договора на сайте Wildberries. Однако, по словам Пучковского, ничего подобного зафиксировано не было и соответствующих жалоб от потребителей также не поступало.