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1 час назад

В Роспотребнадзоре прокомментировали переименование сайта Wildberries

Елена Прошина

Временная смена названия маркетплейса Wildberries на «Ягодки» не нарушила права потребителей и не создала никаких рисков для них. Такое заявление в беседе с «РИА Новости» сделал замруководителя Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский.

Он отметил, что переименование нарушило бы права потребителей и создало бы риски, если бы в его рамках произошло изменение условий договора на сайте Wildberries. Однако, по словам Пучковского, ничего подобного зафиксировано не было и соответствующих жалоб от потребителей также не поступало.

Сайт Wildberries вновь изменил название

Напомним, что маркетплейс сменил название на «Ягодки» 15 августа. В компании заявили, что переименование является частью маркетинговой акции. На следующий день сайт вернулся к прежнему названию.

Компании,Роспотребнадзор,
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