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27 минут назад

Власти России спрогнозировали удвоение цен на газ

Lenta.ru

Цены на российский газ, поставляемый за рубеж, в 2022 году вырастут более чем в два раза, спрогнозировали в Министерстве экономики России. Об этом со ссылкой на документ ведомства сообщает Reuters.

Власти России спрогнозировали удвоение цен на газ
Фото: ТАССТАСС

Средняя стоимость топлива поднимется до 730 долларов за тысячу кубометров, по сравнению с 304,6 доллара за тысячу кубометров в 2021 году. Показатель превысит уровень предыдущего прогноза в 523,3 доллара за тысячу кубометров на 40 процентов. К 2026 году стоимость топлива постепенно снизится.

По оценкам властей, в 2022 году экспорт трубопроводного газа компанией «Газпром» упадет до 170,4 миллиарда кубометров, хотя в мае они прогнозировали объемы в размере 185 миллиардов кубометров. Министерство экономики ожидает продолжения сокращения поставок и в следующем году. Однако объяснения такому прогнозу ведомство не предоставило.

В документе также указано, что Россия улучшила прогнозы по добыче и поставкам нефти за рубеж. Увеличение объемов экспорта нефти вместе с ростом цен на газ поможет стране заработать 337,5 миллиарда долларов в текущем году и 255,8 миллиарда — в следующем. В прошлом году поставки энергоносителей за рубеж принесли России 244,2 миллиарда долларов, говорится в сообщении.

Также в документе, который получило Reuters, сказано, что Минэкономики ожидает, что ВВП России упадет на 4,2 процента, тогда как ранее ведомство прогнозировало снижение на 7,8 процента. Реальные располагаемые доходы упадут на 2,8 процента против ожидавшихся ранее 6,8 процента.

Ранее Центральный банк предрек возвращение роста экономики России через несколько лет. По итогам текущего года падение ВВП страны составит 4-6 процентов, в следующем году экономика сократится в диапазоне 1-4 процентов, а в четвертом квартале 2023 года начнет рост — в пределах 1-2,5 процента.

Компании,Банк России,Минэкономразвития,Газпром,
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