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1 час назад

В магазинах H&M началась распродажа товаров

ТАСС

Баннеры с сообщением о распродаже товаров появились в магазинах H&M в Москве, в этом убедились корреспонденты ТАСС в двух магазинах сети - во флагманском на Тверской улице и в ТЦ "Авиапарк".

В магазинах H&M началась распродажа товаров
Фото: ТАССТАСС

Когда магазины только открылись для распродажи стоков, товары продавались без скидок, кроме магазина H&M в ТЦ "Метрополис". Сейчас в магазинах H&M на Тверской улице и в ТЦ "Авиапарк" установили вывески Sale, некоторые стеллажи уже пустуют.

Ранее крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой и аксессуарами H&M объявила о решении постепенно свернуть свою деятельность в России, где она работает с 2009 года. В процессе ликвидации планируется временно открыть магазины на ограниченный период времени для продажи оставшихся товаров.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе H&M, компания приняла решение остановить бизнес в России. Процесс начинается с реализации оставшегося стока через магазины cетей компании - H&M, H&M Home, COS, Arket, Monki, Other Stories, Weekday. Магазины в столичных ТЦ "Авиапарк" и "Метрополис" стали первыми, возобновившими работу.

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