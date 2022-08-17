В магазинах H&M началась распродажа товаров

Баннеры с сообщением о распродаже товаров появились в магазинах H&M в Москве, в этом убедились корреспонденты ТАСС в двух магазинах сети - во флагманском на Тверской улице и в ТЦ "Авиапарк".

Фото: ТАСС ТАСС

Когда магазины только открылись для распродажи стоков, товары продавались без скидок, кроме магазина H&M в ТЦ "Метрополис". Сейчас в магазинах H&M на Тверской улице и в ТЦ "Авиапарк" установили вывески Sale, некоторые стеллажи уже пустуют.

Ранее крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой и аксессуарами H&M объявила о решении постепенно свернуть свою деятельность в России, где она работает с 2009 года. В процессе ликвидации планируется временно открыть магазины на ограниченный период времени для продажи оставшихся товаров.