Wildberries зарегистрирует товарный знак "Ягодки"

Международный маркетплейс Wildberries подал заявку на регистрацию товарного знака "Ягодки" в Роспатент . Об этом сообщает ТАСС.

"Цель регистрации товарного знака – закрепить его за компанией во избежание использования посторонними лицами", – отметили в пресс-службе.

15 августа стало известно, что Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Сообщалось, что на главной странице сайта появилось новое название, однако ссылка, ведущая на нее, осталась прежней.