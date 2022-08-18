Из российских онлайн-кинотеатров пропали популярные фильмы

Из библиотек российских онлайн-кинотеатров начали пропадать старые фильмы и сериалы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фото: interstellar interstellar

Отмечается, что фильмы исчезли из архивов сервиса «Кинопоиск». Так, недоступными оказались сериалы «Друзья», «Клон», картины «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец», «Маска» и другие проекты.

Как пояснили специалисты, исчезновение контента связано со сложностями с продлением действующих контрактов с кинопроизводителями. Они также отметили, что некоторые договоры могут вовсе не продлеваться на новые сроки.

Эксперты предположили, что такая ситуация может привести к стагнации российского рынка онлайн-кинотеатров, поскольку пользователи перестанут продлевать свои подписки. Однако это произойдет в том случае, если библиотеки «начнут терять сотни тайтлов за короткий период времени».