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2 часа назад

Из российских онлайн-кинотеатров пропали «Интерстеллар» и «Властелин колец»

Lenta.ru

Из библиотек российских онлайн-кинотеатров начали пропадать старые фильмы и сериалы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Из российских онлайн-кинотеатров пропали популярные фильмы
Фото: interstellarinterstellar

Отмечается, что фильмы исчезли из архивов сервиса «Кинопоиск». Так, недоступными оказались сериалы «Друзья», «Клон», картины «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец», «Маска» и другие проекты.

Как пояснили специалисты, исчезновение контента связано со сложностями с продлением действующих контрактов с кинопроизводителями. Они также отметили, что некоторые договоры могут вовсе не продлеваться на новые сроки.

Эксперты предположили, что такая ситуация может привести к стагнации российского рынка онлайн-кинотеатров, поскольку пользователи перестанут продлевать свои подписки. Однако это произойдет в том случае, если библиотеки «начнут терять сотни тайтлов за короткий период времени».

Ранее из России ушли кинокомпании Universal Pictures, The Walt Disney Company, Sony Pictures и Warner Bros., отказавшись от проката своих фильмов в стране. При этом сервисы заявляли, что старые фильмы не попадут под санкции и останутся доступны зрителям.

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