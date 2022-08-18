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2 часа назад

В Москве не открылся флагман бывшего Starbucks

Лера Букина

Кофейня Stars Coffee на Новом Арбате так и не открылась. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

В Москве не открылся флагман бывшего Starbucks
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что рабочие все еще решают технические вопросы. Вывеска и окна завешаны пакетами.

Накануне СМИ писали, что заведение бывшей сети Starbucks на Новом Арбате начнет работу в четверг утром. Вместе с тем, по словам источника канала из кофейни, сеть планирует открыться именно сегодня.

В среду сообщалось, что в Москве на кофейнях ушедшей из России сети появляются новые вывески.

Об уходе Starbucks с российского рынка было объявлено в мае. Как сообщалось, кофейни в России приобретут ресторатор Антон Пинский, Тимати и холдинговая компания «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова.

Вещательная корпорация Би-би-си ранее сообщила, что американская сеть кофеен Starbucks рассматривает возможность продажи бизнеса в Великобритании в связи с высокой конкуренцией и сменой потребительских предпочтений на фоне пандемии.

Компании,Тимати,Арсен Каноков,Starbucks,
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