В Москве не открылся флагман бывшего Starbucks

Кофейня Stars Coffee на Новом Арбате так и не открылась. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

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Отмечается, что рабочие все еще решают технические вопросы. Вывеска и окна завешаны пакетами.

Накануне СМИ писали, что заведение бывшей сети Starbucks на Новом Арбате начнет работу в четверг утром. Вместе с тем, по словам источника канала из кофейни, сеть планирует открыться именно сегодня.

В среду сообщалось, что в Москве на кофейнях ушедшей из России сети появляются новые вывески.

Об уходе Starbucks с российского рынка было объявлено в мае. Как сообщалось, кофейни в России приобретут ресторатор Антон Пинский, Тимати и холдинговая компания «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова.