PGNiG: нехватки газа в Польше предстоящей зимой не будет

Недостатка газа в Польше предстоящей зимой не будет. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции заместитель главы правления польской энергетической компании PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво") по финансовым вопросам Пшемыслав Вацлавский.
"Чтобы успокоить общественное мнение, можно сказать, что у нас обеспечены поставки газа на ближайший отопительный сезон. Нехватки газа зимой точно не будет", - сказал он, отвечая на вопрос об объемах законтрактованного Польшей газа на 2023 год.
"Если говорить о законтрактованных объемах газа на будущий год, то этой информации мы не предоставим. Мы ведем уже далеко зашедшие переговоры с несколькими поставщиками на [норвежском] шельфе. Еще не настало время предоставлять эту информацию", - отметил Вацлавский.
"На данный момент мы не хотим и не можем предоставлять информацию о законтрактованных объемах газа на газопроводе Baltic Pipe, потому что мы ведем переговоры. Как только мы сможем что-то сообщить, то сделаем это. Мы понимаем, что весь рынок этого ждет, но еще не время", - добавил он.
"Информирование в данный момент ослабило бы наши переговорные позиции. Мы утратили бы определенные аргументы, которые держим в рукаве", - указал представитель правления Артур Чеслик.
27 апреля "Газпром" сообщил, что полностью приостановил поставки газа польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. После этого польские власти сообщили о разрыве всех межправительственных соглашений с РФ в области поставок и транзита газа. Таким образом, страна лишилась возможности получать по Ямальскому газопроводу до 10 млрд кубометров газа в год.
Польша использует около 20 млрд куб. м газа в год. В Варшаве заявляют, что нашли возможность полностью отказаться от российского газа за счет диверсификации источников поставок. Помимо строящегося трубопровода Baltic Pipe, пропускная мощность которого, согласно планам, составит 10 млрд куб. м газа в год, в Польше действует терминал СПГ в Свиноуйсьце, который пока в состоянии регазифицировать только 6,5 млрд куб. м газа в год, но эта инфраструктура сейчас расширяется - к декабрю 2023 года его мощность регазификации должна составить 8,3 млрд куб. м. Кроме этого, Польша планирует к 2025 году установить в Гданьском заливе плавучий СПГ-терминал примерно на 6 млрд куб. м газа в год. Среди дополнительных возможностей получения газа Польшей - инфраструктурные связи с соседними странами, прежде всего газопровод Польша - Литва.