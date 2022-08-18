PGNiG: нехватки газа в Польше предстоящей зимой не будет

Недостатка газа в Польше предстоящей зимой не будет. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции заместитель главы правления польской энергетической компании PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво") по финансовым вопросам Пшемыслав Вацлавский.

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"Чтобы успокоить общественное мнение, можно сказать, что у нас обеспечены поставки газа на ближайший отопительный сезон. Нехватки газа зимой точно не будет", - сказал он, отвечая на вопрос об объемах законтрактованного Польшей газа на 2023 год.

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"Если говорить о законтрактованных объемах газа на будущий год, то этой информации мы не предоставим. Мы ведем уже далеко зашедшие переговоры с несколькими поставщиками на [норвежском] шельфе. Еще не настало время предоставлять эту информацию", - отметил Вацлавский.

"На данный момент мы не хотим и не можем предоставлять информацию о законтрактованных объемах газа на газопроводе Baltic Pipe, потому что мы ведем переговоры. Как только мы сможем что-то сообщить, то сделаем это. Мы понимаем, что весь рынок этого ждет, но еще не время", - добавил он.

"Информирование в данный момент ослабило бы наши переговорные позиции. Мы утратили бы определенные аргументы, которые держим в рукаве", - указал представитель правления Артур Чеслик.

27 апреля "Газпром" сообщил, что полностью приостановил поставки газа польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. После этого польские власти сообщили о разрыве всех межправительственных соглашений с РФ в области поставок и транзита газа. Таким образом, страна лишилась возможности получать по Ямальскому газопроводу до 10 млрд кубометров газа в год.