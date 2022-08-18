«Газпром нефть» подала в суд на Shell

«Дочка» компании «Газпром нефть» - «ГПН - Салымские проекты» - попросила суд перевести свое совместное предприятие с Shell в российскую юрисдикцию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

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Арбитражный суд Москвы продолжит рассматривать этот иск 22 августа. По данным агентства, в иске идет речь о предприятии Salym Petroleum Development N.V. (SPD, Нидерланды), которое занимается добычей и геологоразведкой Салымской группы нефтяных месторождений.

«ГПН-Салымские проекты» попросила преобразовать филиал иностранного юрлица в хозяйственное общество и «приостановить корпоративные права иностранного инвестора, с участием иностранного лица Salym Petroleum Development N.V.».

Также компания попросила, чтобы совместное предприятие преобразовали в ООО «Салым Девелопмент» с регистрацией в поселке Салым, а доли в нем сохранились - 50 процентов для ООО «ГПН - Салымские проекты», 50 процентов - для Shell Salym Development B.V.

Кроме того, компания попросила приостановить некоторые права Shell на предприятии до конца 2023 года: право голоса на собрании акционеров, право требования выкупа доли, права распоряжения в уставном капитале.

По данным «Интерфакса», суд уже запретил Shell проводить операции с акциями SPD, покидать состав его акционеров, расторгать его договоры, прекращать деятельность предприятия.

Как отмечает «Коммерсант», иск обосновали «совершением Shell Salym, связанным с недружественным иностранным государством, действий, препятствующих функционированию SPD на территории РФ» - заявлений о прекращении работы Shell в стране и различных ограничений против российских компаний.

В конце февраля Shell объявила о планах выйти из всех российских проектов.