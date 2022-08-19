В Германии выступили за запуск «Северного потока-2»

Вице-спикер бундестага Германии Вольфганг Кубики призвал немедленно запустить газопровод «Северный поток-2». Об этом сообщает Spiegel.

Кубики заявил, что такая мера необходима, чтобы как можно скорее заполнить газовые хранилища на зиму.

«Нет веских причин не открывать «Северный поток - 2». Если по этому пути к нам будет поступать больше газа, может быть, даже весь гарантированный контрактом объем, это поможет людям не замерзнуть зимой, и наша промышленность не понесет серьезного ущерб», - подчеркнул вице-спикер бундестага.

Кубики отметил, что «СП-2» можно будет снова закрыть, как только резервуары для хранения газа будут заполнены.

«И другие газопроводы тоже, как только мы станем независимыми. Но мы еще не такие», - сказал он.

В конце февраля после признания Россией ДНР и ЛНР Германия остановила процесс сертификации «Северного потока-2».

В Кремле заявили, что невозможным запуск газопровода сделала «истерическая реальность», но в будущем судьбу газопровода оценят «трезво». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что инфраструктура «Северного потока-2» готова и «никуда не денется».