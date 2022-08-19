Siemens Energy предложила создать плейлист для «одинокой» турбины

Немецкая компания Siemens Energy выступила с предложением создать плейлист в Spotify для турбины для «Северного потока». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на запись компании в Twitter.

Напомним, что турбина находится в очереди на отправку по назначению. В настоящее время она пребывает в Германии.

«Наша знаменитая турбина ве еще не там, где она должна быть. Она стоит в одиночестве на нашей площадке в (городе) Мюльхайм-на-Руре. Давайте окажем бедняжке услугу и создадим плейлист в Spotify», - отмечается в сообщении компании.

Первая песня, которая должна быть в списке, -

So Lonely («Такой одинокий» - англ.) группы The Police, считают в организации. Она обратилась к подписчикам с вопросом, какие у них предложения по музыкальным произведениям.