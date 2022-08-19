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1 час назад

Акции российской компании взлетели из-за ошибки

Lenta.ru

Во время торгов в пятницу, 19 августа, акции российского производителя дизельных двигателей «Звезда» в моменте взлетели на Московской бирже на 31,9 процента — до 4,92 рубля. На это обратил внимание Telegram-канал bitkogan HOTLINE.

Акции российской компании взлетели из-за ошибки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

РБК предполагает, что рост акций мог произойти из-за ошибки инвесторов: их могло ввести в заблуждение название компании. Дело в том, что незадолго до этого президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать модернизацию верфей для судостроительства и оказать дополнительную поддержку дальневосточной судостроительной верфи «Звезда».

В России существует компания с таким же названием, но она специализируется на производстве дизельных двигателей. Другая «Звезда» создается на Дальнем Востоке консорциумом инвесторов. На ССК «Звезда» в эксплуатацию уже введены: блок корпусных производств, окрасочные камеры, открытый тяжелый достроечный стапель с парком уникальных кранов и современной судо-транспортной системой, транспортно-передаточный док. Построенные цеха дали возможность, не дожидаясь окончания работ по строительству верфи, приступить к постройке судов.

Компании,Владимир Путин,Московская биржа,
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