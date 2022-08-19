«Газпром» предложил вариант песни для плейлиста турбине Siemens

«Газпром» решил поучаствовать в организованном компанией Siemens Energy онлайн-флешмобе для турбины, которая предназначена для газопровода «Северный поток». Свое предложение для плейлиста российская компания озвучила в Twitter.

Российский газопровод «Северный поток», по которому Германия получает газ, работает не на полную мощность с середины июня. В России это объяснили задержкой со стороны Канады отправки после ремонта турбины Siemens.

Немецкая компания Siemens Energy выступила с предложением создать плейлист в Spotify для турбины, которая до сих пор не прибыла в Россию. Первая песня, которая должна быть в списке, по мнению компании, - So Lonely («Такой одинокий») группы The Police.

В свою очередь «Газпром» предложил включить турбине песню Breaking the Law («Нарушая закон») группы Judas Priest.