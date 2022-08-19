«Газпром» предложил вариант песни для плейлиста турбине Siemens

«Газпром» решил поучаствовать в организованном компанией Siemens Energy онлайн-флешмобе для турбины, которая предназначена для газопровода «Северный поток». Свое предложение для плейлиста российская компания озвучила в Twitter.
Российский газопровод «Северный поток», по которому Германия получает газ, работает не на полную мощность с середины июня. В России это объяснили задержкой со стороны Канады отправки после ремонта турбины Siemens.
Немецкая компания Siemens Energy выступила с предложением создать плейлист в Spotify для турбины, которая до сих пор не прибыла в Россию. Первая песня, которая должна быть в списке, по мнению компании, - So Lonely («Такой одинокий») группы The Police.
В свою очередь «Газпром» предложил включить турбине песню Breaking the Law («Нарушая закон») группы Judas Priest.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что «Газпром» и немецкая Siemens Energy продолжают обсуждать в письменной форме транспортировку в Россию газовой турбины для «Северного потока». Отмечается, что российская компания 3 августа получила от ФРГ решение, в соответствии с которым подтверждается прохождение турбиной таможни до конца июля 2023 года.