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30 минут назад

«Газпром» предложил вариант песни для плейлиста турбине Siemens

Алиса Селезнёва

«Газпром» решил поучаствовать в организованном компанией Siemens Energy онлайн-флешмобе для турбины, которая предназначена для газопровода «Северный поток». Свое предложение для плейлиста российская компания озвучила в Twitter.

Российский газопровод «Северный поток», по которому Германия получает газ, работает не на полную мощность с середины июня. В России это объяснили задержкой со стороны Канады отправки после ремонта турбины Siemens.

Siemens Energy предложила создать плейлист для «одинокой» турбины

Немецкая компания Siemens Energy выступила с предложением создать плейлист в Spotify для турбины, которая до сих пор не прибыла в Россию. Первая песня, которая должна быть в списке, по мнению компании, - So Lonely («Такой одинокий») группы The Police.

В свою очередь «Газпром» предложил включить турбине песню Breaking the Law («Нарушая закон») группы Judas Priest.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что «Газпром» и немецкая Siemens Energy продолжают обсуждать в письменной форме транспортировку в Россию газовой турбины для «Северного потока». Отмечается, что российская компания 3 августа получила от ФРГ решение, в соответствии с которым подтверждается прохождение турбиной таможни до конца июля 2023 года.

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