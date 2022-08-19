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1 час назад

Единственная турбина "Северного потока" будет остановлена 31 августа

ТАССиещё 3

Поставки газа по "Северному потоку" будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата, говорится в сообщении "Газпрома".

«Газпром» решил временно остановить «Северный поток»
Фото: ТАССТАСС

"31.08.2022 единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Комплекс регламентных работ согласно действующему контракту на техническое обслуживание будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens", - сказано в сообщении.

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По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки, отмечает "Газпром".

Компании,Siemens,Газпром,
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