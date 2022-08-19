Украина заявила об аресте активов связанной с «Газпромом» компании

Прокуратура Киева передала Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, корпоративные права компании, которая, как утверждает надзорный орган, связана с «Газпромом». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на офис генпрокурора Украины.

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Размер активов украинская сторона оценила в 6 млн гривен ($160 000).

По данным ведомства, активы арестовали по уголовному делу о «финансировании действий, совершённых с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти». В рамках этого дела прокуроры изучают деятельность ряда предприятий, связанных с поставками топлива.

Как утверждает украинская сторона, учредители этих компаний — резиденты России. А конечный собственник — компания «Газпром нефть», которая входит в холдинг «Газпром».

В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и её резидентов». Он разрешает национализировать имущество российских компаний.