Украина пожелала компенсировать поставки по «Северному потоку»

«Принимая во внимание регулярные перебои в работе „Северного потока — 1“ в течение последних месяцев, а также объявленную остановку этого маршрута в конце августа, напоминаем вам о наличии альтернативных транзитных коридоров через Украину и Польшу», — сообщается в пресс-релизе. Ранее в «Газпроме» предупредили, что с 31 августа по 2 сентября запланировано плановое техобслуживание единственной турбины газопровода.