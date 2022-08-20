Украина пожелала компенсировать поставки по «Северному потоку»

На Украине выразили готовность компенсировать перебои в работе «Северного потока». Это следует из данных, опубликованных на сайте «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ).
«Принимая во внимание регулярные перебои в работе „Северного потока — 1“ в течение последних месяцев, а также объявленную остановку этого маршрута в конце августа, напоминаем вам о наличии альтернативных транзитных коридоров через Украину и Польшу», — сообщается в пресс-релизе. Ранее в «Газпроме» предупредили, что с 31 августа по 2 сентября запланировано плановое техобслуживание единственной турбины газопровода.
Ранее оператор ГТС Украины заявил, что Киев больше не может транспортировать газ в Европу из-за форс-мажорных обстоятельств. Речь, в частности, идет о станции «Сохрановка».