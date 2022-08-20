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1 час назад

DS: экс-дочке Газпрома нужны 5 млрд евро для отказа от газа из РФ

Ura.Ru

Бывшей дочерней структуре «Газпрома» — компании Securing Energy for Europe (SEFE) — понадобится не менее 5 миллиардов евро для замены российского газа. Так считает заявил управляющий директор SEFE Эгберт Лэге.

Экс-дочке Газпрома нужны 5 млрд евро для отказа от газа из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Согласно нынешнему состоянию, для поддержания ликвидности компании необходимо чуть более четырех миллиардов евро, а для обеспечения замены несостоявшегося российского газа — чуть более пяти», — предположил Лэгэ, передает немецкий еженедельный журнал Der Spigel. Он подчеркнул, что сегодняшние закупочные цены на газ значительно выше, чем предполагалось.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Евросоюза должны оплачивать поставки газа в рублях. Некоторые страны ЕС отказались это делать, после чего «Газпром» прекратил поставки газа в эти страны. Кроме того, часть стран Евросоюза приняли решение полностью или частично отказалась от поставок газа из РФ.

Компании,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
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