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49 минут назад

В МИД России рассказали о новых задачах для «Северного потока-2»

Lenta.ru

Москва подтверждает, что находящуюся на территории России инфраструктуру трубопровода «Северный поток-2» задействуют для газификации регионов северо-запада страны. Об этом ТАСС рассказал замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Он отметил, что такая задача была разработана из-за политики Евросоюза, поставившего «Северный поток-2» в неравное положение по отношению к другим газопроводам.

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«Если германская сторона чисто гипотетически примет решение о вводе в эксплуатацию этого газопровода, то в работу на данном этапе может быть включена только одна его нитка», — предупредил дипломат.

19 августа международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов объяснил «Ленте.ру», что вероятность полноценного запуска «Северного потока-2» практически отсутствует, поскольку это станет политическим проигрышем для Евросоюза. Тем не менее, добавил он, вынужденный, кратковременный пуск возможен, для этого на территории союза придется ввести режим чрезвычайной ситуации.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что «Северный поток-2» готов к эксплуатации. Представитель Кремля также отметил, что при запуске газопровода Россия сможет поставить в Европу 27 миллиардов кубометров газа.

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