Огромную очередь в бывший Starbucks заметили в центре Москвы

Огромная очередь из людей, выстроившихся в открывшийся после ребрендинга Starbucks на Новом Арбате в центре Москвы попала на фото. Снимок опубликовали в Telegram -канале «Москва сейчас».

На появившейся в сети фотографии видно как минимум несколько десятков человек, решивших попробовать позиции из обновленного меню сети кофеен.

Ранее ребрендинг сети кофеен Starbucks, переименованной в Stars Coffee, оценила журналистка и телеведущая Ксения Собчак. По ее мнению, обновленный логотип бренда получился удачным. Также стало известно, что на данный момент цена на кофе в сети колеблется от 320 до 395 рублей в зависимости от рецепта и размера порции.