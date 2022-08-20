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27 минут назад

Огромная очередь в бывший Starbucks в центре Москвы попала на фото

Мослента

Огромная очередь из людей, выстроившихся в открывшийся после ребрендинга Starbucks на Новом Арбате в центре Москвы попала на фото. Снимок опубликовали в Telegram-канале «Москва сейчас».

Огромную очередь в бывший Starbucks заметили в центре Москвы
Фото: Telegram-канал «Москва сейчас»Telegram-канал «Москва сейчас»

На появившейся в сети фотографии видно как минимум несколько десятков человек, решивших попробовать позиции из обновленного меню сети кофеен.

Ранее ребрендинг сети кофеен Starbucks, переименованной в Stars Coffee, оценила журналистка и телеведущая Ксения Собчак. По ее мнению, обновленный логотип бренда получился удачным. Также стало известно, что на данный момент цена на кофе в сети колеблется от 320 до 395 рублей в зависимости от рецепта и размера порции.

Компании,Ксения Собчак,Starbucks,
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