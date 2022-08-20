Горнолыжным курортам Швейцарии грозит остановка подъёмников

Власти Швейцарии могут обязать горнолыжные курорты страны снизить потребление электроэнергии на 20%. Согласно последней информации журналистов, такой шаг приведёт к отключению оборудования. В первую очередь речь идёт о прекращении работы подъёмников и снежных пушек. Они, по данным Radio Télévision Suisse, расходуют столько же электричества, сколько 40 000 домохозяйств в год.

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Также компаниям предложили снизить скорость движения подъёмников или останавливать часть из них по ночам.

По словам генерального директора компании Téléverbier (крупнейший оператор горнолыжных подъемников во франкоязычной Швейцарии) Лорана Воше, подъёмники и снежные пушки составили 0,34% от общего потребления электроэнергии в Швейцарии.

«Избавление от снежных пушек создает большой риск для горнолыжных курортов, учитывая, что каждый франк, потраченный на абонемент на подъемник, приносит региону шесть франков», — заявил директор.

К тому же для экономии электричества посоветовали отключать освещение, портативные обогреватели и горячую воду в туалетах. Мера, в свою очередь, может привести к значительному снижению доходов от туризма и уменьшению числа рабочих мест.

Европейские страны переходят к режиму экономии на фоне энергетического кризиса. Цена на ископаемое топливо в Европе растёт из-за опасений по поводу надёжности поставок газа из России и санкций против российской нефти.

Например, ранее итальянская ассоциация по защите прав потребителей (Codacons) призвала отказаться от проведения по вечерам футбольных матчей серии А, чтобы сэкономить электричество. Общественники считают, что перенос матчей на дневное время, несмотря на опасения «чуть большей жары», не уменьшит удовольствия от просмотра игр.