Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+30° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
1 час назад

Горнолыжным курортам Швейцарии грозит остановка подъёмников

Секрет Фирмыиещё 2

Власти Швейцарии могут обязать горнолыжные курорты страны снизить потребление электроэнергии на 20%. Согласно последней информации журналистов, такой шаг приведёт к отключению оборудования. В первую очередь речь идёт о прекращении работы подъёмников и снежных пушек. Они, по данным Radio Télévision Suisse, расходуют столько же электричества, сколько 40 000 домохозяйств в год.

Горнолыжным курортам Швейцарии грозит остановка подъёмников
Фото: UnsplashUnsplash

Также компаниям предложили снизить скорость движения подъёмников или останавливать часть из них по ночам.

По словам генерального директора компании Téléverbier (крупнейший оператор горнолыжных подъемников во франкоязычной Швейцарии) Лорана Воше, подъёмники и снежные пушки составили 0,34% от общего потребления электроэнергии в Швейцарии.

«Избавление от снежных пушек создает большой риск для горнолыжных курортов, учитывая, что каждый франк, потраченный на абонемент на подъемник, приносит региону шесть франков», — заявил директор.

К тому же для экономии электричества посоветовали отключать освещение, портативные обогреватели и горячую воду в туалетах. Мера, в свою очередь, может привести к значительному снижению доходов от туризма и уменьшению числа рабочих мест.

Европейские страны переходят к режиму экономии на фоне энергетического кризиса. Цена на ископаемое топливо в Европе растёт из-за опасений по поводу надёжности поставок газа из России и санкций против российской нефти.

Например, ранее итальянская ассоциация по защите прав потребителей (Codacons) призвала отказаться от проведения по вечерам футбольных матчей серии А, чтобы сэкономить электричество. Общественники считают, что перенос матчей на дневное время, несмотря на опасения «чуть большей жары», не уменьшит удовольствия от просмотра игр.

А в Финляндии потребителей предупредили о предстоящих веерных отключениях электроэнергии, которые «будут длиться максимум пару часов».

Компании,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители