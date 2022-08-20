Wizz Air изменила решение по возобновлению полетов из России в ОАЭ

Венгерский авиаперевозчик Wizz Air снял с продажи билеты на рейсы из Москвы в Абу-Даби и обратно. Об этом сообщает Reuters.

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По информации агентства, лоукостер передумал возить россиян в ОАЭ на фоне растущей критики в свой адрес. После того, как ранее стало известно, что Wizz Air возобновит ежедневные перелеты между Москвой и Абу-Даби с 3 октября, в соцсетях появились призывы бойкотировать авиаперевозчика.

Авиакомпания перестала летать в Россию с 27 февраля 2022 года.

5 марта пресс-служба национального авиаперевозчика Азербайджана AZAL сообщала, что авиакомпании страны приостанавливают полеты в Россию в связи с рисками, возникающими при выполнении международных полетов. Пассажирам отмененных рейсов можно будет изменить дату вылета или вернуть стоимость билета без штрафов.