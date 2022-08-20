Болгария собралась засудить Россию за прекращение поставок газа

Глава совета директоров компании «Булгаргаз» Ивана Топчийски заявил, что к концу 2022 года там изучат возможность подачи иска в арбитражный суд против России. Всё из-за прекращения поставок газа «Газпромом». Бывший болгарский премьер-министр Асен Васильев считает, что есть высокие шансы выиграть суд с Россией. В то же время экс-министр энергетики страны Трайчо Траков заметил, что последнее слово останется за юристами.

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На болгарском сайте «Дневник» обозреватель Татьяна Димитрова опубликовала материал о том, что София может подать иск в арбитражный суд из-за прекращения поставок газа Россией. Она указала, что бывший премьер-министр Болгарии Асен Васильев в нескольких интервью заявил, что у Болгарии высоки шансы выиграть разбирательство.

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Также она привела слова главы «Булгаргаза» Ивана Топчийски, который сказал в интервью, что к концу года, когда истечёт срок действующего контракта с «Газпромом», компания подаст в суд на россиян. По его словам, Болгария может претендовать на получение компенсации за упущенную выгоду из-за высокой цены на газ, которую она платит после прекращения поставок из России.

При этом бывший министр экономики и энергетики Трайчо Трайков заявил, что если дело доходит до арбитража, то важнее, что говорят юристы, а не политики. В качестве примера он привел арбитраж с российской компанией «Атомстройэкспорт», который в 2016 году закончился проигрышем для Болгарии.

В начале августа глава «Булгаргаза» Топчийски заявил, что Болгария ведёт переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок российского газа. Он отметил, что болгарская сторона готова к диалогу, и «гипотетически возможно», что условия по поставке газа будут изменены, передал телеканал Nova.

31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, обязывающий покупателей российского газа из Европы расплачиваться за него в рублях. Импортёру необходимо открыть рублёвый и валютные счета в Газпромбанке и заплатить за газ в валюте — банк, в свою очередь, продаст евро или доллары на Московской бирже и переведёт деньги «Газпрому».