Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
1 час назад

Корпорация BBC отозвала лицензии на свой контент в России

Национальная Служба Новостейиещё 2

Британская корпорация BBC отозвала лицензию на свой контент для России. Об этом сообщает РБК.

«Мы прекратили лицензирование контента для российских пользователей», — говорится в сообщении вещателя.

Так, в отечественном онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» оказались недоступны некоторые проекты британской компании: «Война и мир», «Гордость и предубеждение», «Улица потрошителя», «Мисс Марпл». При этом пользователи все еще могут посмотреть сериалы «Доктор Кто», «Тюдоры», «Мерлин», «Убивая Еву», пишет РИА ФАН.

При этом в «Кинопоиске» назвали неверной информацию об исчезновении всех сериалов BBC, отметив, что популярные у подписчиков проекты по-прежнему доступны для просмотра.

Компании,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители