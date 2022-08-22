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2 часа назад

Bosch продаст свои заводы в России

Лера Букина

Немецкий производитель бытовой техники Bosch собирается продать свои заводы на территории России. Он уже занимается поиском покупателей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Bosch продаст свои заводы в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Российская структура немецкой Bosch (ООО «БСХ Бытовые приборы» занимается в России производством холодильников и стиральных машин) продаст два завода, располагающиеся около Санкт-Петербурга. По словам одного из собеседников газеты, их рыночная цена оценивается в 3,8-4,4 млрд рублей. Но в настоящее время их стоимость намного ниже из-за того, что продукция не выпускается.

«Bosch не понимает, что делать с российскими мощностями, которые не приносят прибыль», - указал еще один собеседник издания.

В этой связи другими участниками рынка рассматривается вопрос их покупки, отметил он. Потенциальные приобретатели считают, что предложенная стоимость слишком завышена.

Эксперты рынка предполагают, что заводы могут быть проданы китайским или турецким производителям бытовой техники.

О решении Bosch приостановить производство на российских заводах сообщалось в марте. Ситуация, как объяснили в компании, была вызвана нарушением цепочек поставок. Тогда остановилось производство электроприборов на петербургских заводах, а также запчастей для грузовиков.

Компании,Коммерсант,
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