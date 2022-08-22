Германские концерны оценивают убытки, связанные с потерей российского рынка, на общую сумму более €10 млрд. Об этом сообщила в понедельник газета Handelsblatt со ссылкой на собственный анализ финансовых отчетностей компаний ФРГ.

По оценке издания, германские фирмы ожидают, что их активы в России или Белоруссии, включая материальные средства, ценные бумаги, больше не будут приносить доход и поэтому вообще не включают их в свои отчетности. Газета напомнила, что только энергетическая компания Uniper списала около €2 млрд в связи с проектом "Северный поток - 2", а сейчас для выполнения действующих контрактов с клиентами вынуждена закупать газ на мировых рынках по гораздо более высоким ценам.

Как говорится в материале, "это может быть только началом".

"Не только Uniper, но и другие крупные компании, такие как BASF, слишком мало учитывали в анализе рисков российские поставки газа и теперь вынуждены решать сложные вопросы сведения балансов с целью покрытия потерь", - приводятся в статье слова Кристиана Штренгера, директора института корпоративного управления при Франкфуртской школе финансов и менеджмента.

Среди компаний, которые по-прежнему владеют активами в России, автопроизводитель Mercedes-Benz. Теперь его средства - это около €2 млрд вложений в российские "дочки" и около €1 млрд обязательств перед кредитными институтами - в опасности, пишет Handelsblatt. Уход с российского рынка уже обошелся концерну Siemens в €1,1 млрд, Linde-Praxair - в $901 млн. Газета отметила, что крупные компании Германии частично продают свой бизнес в РФ российскому менеджменту, который управляет фирмами по своему усмотрению, - причем порой "по символической цене", не соответствующей мировой.