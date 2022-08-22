Банки Индии приготовились принимать карты «Мир»

Банкоматы и терминалы в Индии в ближайшем будущем, вероятно, начнут принимать и обслуживать карты российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает Deccan Herald.

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Отмечается, что стороны рассматривают вариант двусторонних финансовых отношений, который предполагает отсутствие влияния ограничений Запада против РФ.

Так, обсуждается признание системы «Мир» и индийской платежной системы RuPay. Данный вопрос был затронут в ходе визита в Москву советника по нацбезопасности премьер-министра Индии Аджита Довала 17-18 августа. Ему удалось провести переговоры с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, а также возглавляющим Минпромторг Денисом Мантуровым.

В настоящее время прорабатывается возможность взаимного внедрения сервисов межбанковских переводов — индийского «Единого платежного интерфейса» (Unified Payments Interface) и российской «Системы быстрых платежей».