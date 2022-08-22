Банки Индии приготовились принимать карты «Мир»

Банкоматы и терминалы в Индии в ближайшем будущем, вероятно, начнут принимать и обслуживать карты российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает Deccan Herald.
Отмечается, что стороны рассматривают вариант двусторонних финансовых отношений, который предполагает отсутствие влияния ограничений Запада против РФ.
Так, обсуждается признание системы «Мир» и индийской платежной системы RuPay. Данный вопрос был затронут в ходе визита в Москву советника по нацбезопасности премьер-министра Индии Аджита Довала 17-18 августа. Ему удалось провести переговоры с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, а также возглавляющим Минпромторг Денисом Мантуровым.
В настоящее время прорабатывается возможность взаимного внедрения сервисов межбанковских переводов — индийского «Единого платежного интерфейса» (Unified Payments Interface) и российской «Системы быстрых платежей».
Ранее сообщалось, что РФ обсуждает использование карты «Мир» с Азербайджаном, КНР и Индией. Кроме того, стало известно о ведении переговоров с Бахрейном, Египтом, Кубой, Мьянмой, Нигерией и Таиландом.