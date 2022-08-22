СМИ: в России стало меньше аптек

В России наблюдается сокращение числа аптек. По итогам второго квартала их количество уменьшилось на 275 точек — до 72 тыс., сообщает «Коммерсант» со ссылкой на RNC Pharma.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Такая ситуация произошла впервые за почти два года. Ранее фармацевтической рознице оказывала поддержка пандемия, однако в настоящее время бизнес столкнулся со снижением платежеспособного спроса и маркетинговой поддержки производителей лекарств.

В компании RNC Pharma ожидают пика тренда на закрытие аптек к концу года. По мнению экспертов, сокращение точек может быть обусловлено оптимизацией бизнеса. Отмечается, что компании активно ею занимались на протяжении нескольких лет подряд.

Уход небольших сетей повлиял на усиление консолидации рынка федеральными игроками. «Апрель» возглавил рейтинг аптек, которые открыли наибольшее число новых точек во втором квартале (621 аптека).