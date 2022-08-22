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53 минуты назад

Reebok возобновит работу в России

Лера Букина

Американская компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Reebok снова откроет двери для посетителей на территории РФ. Об этом сообщает News.ru.

Отмечается, что участники программы лояльности начали получать письма – в них клиентов просят передать сведения российскому подразделению турецкого холдинга FLO Retailing.

О покупке Reebok ретейлером стало известно в мае. Компания получила свыше 100 точек продаж марки.

Компания Reebok анонсировала приостановку розничных продаж в России с 13 марта. Сделка по продаже бренда американской Authentic Brands Group оценивалась в 2,1 миллиарда евро. Раньше Reebok принадлежал Adidas.

Производитель обуви Crocs решил изменить схему работы в России

Ранее СМИ сообщили, что американский производитель и продавец обуви Crocs нацелен сменить оператора и схему работы на территории РФ. Это позволит магазинам функционировать в стране.

Компании,
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