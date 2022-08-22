Компания «Молдовагаз» расплатилась с «Газпромом» за июль и попросила отсрочку выплаты аванса на август, сообщает РИА Новости.

Фото: Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru» Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

«Июль закрыли, по авансу августа попросили отсрочку», — прокомментировал глава молдавской госкомпании ВадиВадим Чебан.

Ранее Чебан предупреждал, что у самой компании не хватает денег. Он добавил, что компания уже попросила поставщика об отсрочке, но ответа пока не получила. Согласно условиям договора, аванс необходимо заплатить до 20-го числа каждого месяца.

17 августа «Молдовагаз» попросила у «Газпрома» отсрочку по авансовым платежам за два месяца: август и сентябрь.