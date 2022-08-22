Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
32 минуты назад

«Молдовагаз» расплатилась с «Газпромом»

Lenta.ru

Компания «Молдовагаз» расплатилась с «Газпромом» за июль и попросила отсрочку выплаты аванса на август, сообщает РИА Новости.

«Молдовагаз» расплатилась с «Газпромом»
Фото: Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

«Июль закрыли, по авансу августа попросили отсрочку», — прокомментировал глава молдавской госкомпании ВадиВадим Чебан.

Ранее Чебан предупреждал, что у самой компании не хватает денег. Он добавил, что компания уже попросила поставщика об отсрочке, но ответа пока не получила. Согласно условиям договора, аванс необходимо заплатить до 20-го числа каждого месяца.

17 августа «Молдовагаз» попросила у «Газпрома» отсрочку по авансовым платежам за два месяца: август и сентябрь.

В октябре прошлого года «Газпром» заключил с Молдавией новый долгосрочный контракт, по условиям которого закупочная цена пересматривается каждый месяц и рассчитывается исходя из текущих рыночных котировок. В результате тарифы для населения за последние год, по словам президента Молдавии Майи Санду, выросли в шесть раз.

Компании,Вадим Чебан,Газпром,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители