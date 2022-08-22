Total и Eni нашли крупное месторождение газа на Кипре

"Расположенный примерно в 160 км к юго-западу от побережья Кипра, Cronos-1 обнаружил несколько интервалов карбонатных коллекторов хорошего качества и подтвердил общую чистую добычу газа более чем на 260 метров. Планируется бурение еще одной разведочной скважины на блоке 6 с целью изучения значительного дополнительного прироста ресурсов и оценки наилучших вариантов разработки. Total Energies владеет 50%-ной долей в Блоке 6", - следует из сообщения.

Как ранее сообщала "Газета.Ru" ,"Зарубежнефть" купит у французской TotalEnergies, которая выходит из нефтяной отрасли в России, ее долю в размере 20% в Харьягинском месторождении. Благодаря этому доля компании вырастет до 60%. А если норвежская Equinor также продаст свою 30% долю, то она может вырасти до 90%. При этом оставшиеся 10% останутся у местной ненецкой компании.