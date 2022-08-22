Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
1 час назад

Total и Eni нашли крупное месторождение газа на Кипре

Газета.Ru

Французская TotalEnergies и итальянская Eni заявили, что обнаружили "значительное" месторождение газа на скважине Cronos-1 шестого блока исключительной экономической зоны Кипра.

Total и Eni нашли крупное месторождение газа на Кипре
Фото: ReutersReuters

"Расположенный примерно в 160 км к юго-западу от побережья Кипра, Cronos-1 обнаружил несколько интервалов карбонатных коллекторов хорошего качества и подтвердил общую чистую добычу газа более чем на 260 метров. Планируется бурение еще одной разведочной скважины на блоке 6 с целью изучения значительного дополнительного прироста ресурсов и оценки наилучших вариантов разработки. Total Energies владеет 50%-ной долей в Блоке 6", - следует из сообщения.

По данным La Repubblica, запасы нового месторождения оцениваются в 70 млрд кубометров.

Как ранее сообщала "Газета.Ru" ,"Зарубежнефть" купит у французской TotalEnergies, которая выходит из нефтяной отрасли в России, ее долю в размере 20% в Харьягинском месторождении. Благодаря этому доля компании вырастет до 60%. А если норвежская Equinor также продаст свою 30% долю, то она может вырасти до 90%. При этом оставшиеся 10% останутся у местной ненецкой компании.

Компании,Зарубежнефть,Total,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители