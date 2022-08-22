«Тинькофф» сообщил об устранении сбоя в работе приложения

Пресс-служба банка «Тинькофф» сообщила, что сбой в работе приложения, о котором ранее сообщили его пользователи, устранен. Об этом пишет РИА Новости .

Клиенты «Тинькофф» сообщили о неполадках в работе приложения банка днем в понедельник, 22 августа. Комментарии об этом, в частности, появились в официальной группе компании во «ВКонтакте». Юзеры указали на проблемы с попыткой войти в приложение, переводами средств, оплатой товаров и услуг и снятием наличных. Помимо того, у ряда пользователей не отображался дебетовый счет.