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20 минут назад

«Тинькофф» сообщил об устранении сбоя в работе приложения

Lenta.ruиещё 2

Пресс-служба банка «Тинькофф» сообщила, что сбой в работе приложения, о котором ранее сообщили его пользователи, устранен. Об этом пишет РИА Новости.

«Тинькофф» сообщил об устранении сбоя в работе приложения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Технический сбой в работе приложения или личного кабинета "Тинькофф" устранен», — сказали агентству в компании.

Клиенты «Тинькофф» сообщили о неполадках в работе приложения банка днем в понедельник, 22 августа. Комментарии об этом, в частности, появились в официальной группе компании во «ВКонтакте». Юзеры указали на проблемы с попыткой войти в приложение, переводами средств, оплатой товаров и услуг и снятием наличных. Помимо того, у ряда пользователей не отображался дебетовый счет.

Пресс-служба «Тинькофф» вскоре подтвердила информацию о сбое, заявив, что у некоторых клиентов по техническим причинам могут быть сложности в работе приложения или личного кабинета.

«Работаем над максимально оперативным исправлением ситуации», — сказали в кредитной организации.

Компании,Тинькофф банк,
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