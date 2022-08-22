Финская энергетическая компания Fennovoima подала иск в суд на российскую госкорпорацию "Росатом" на сумму 2 млрд евро. Арбитражное разбирательство связано с несостоявшимся проектом АЭС "Ханхикиви-1", оператором которого должна была стать Fennovoima.

Об этом сообщил генеральный директор финской компании Йоахим Шпехт, передает "Интерфакс". Из озвученной им суммы около 800 млн евро - это уже проведенный авансовый платеж в пользу дочернего предприятия "Росатома" RAOS.

В начале мая Fennovoima, в которой "Росатом" владеет 34% акций, разорвала контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" с RAOS, после чего отозвала заявку на лицензию для строительства. Среди причин финны называли задержки в реализации проекта, а также усугубление уже сложившихся проблем ситуацией на Украине.

"Росатом" в начале этого года предупреждал Fennovoima, что задержки еще могут случиться и есть риск переноса сроков строительства на несколько лет. В начале июля "Росатом" заявлял, что рассчитывает в полном объеме вернуть все потраченные на проект средства, для чего готов обратиться в международный арбитраж.