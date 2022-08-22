Шведский производитель систем вентиляции Lindab ушел из России

Шведская компания Lindab, создающая системы вентиляции, с 1 августа ушла с российского рынка, активы в стране купил местный гендиректор. Это следует из пресс-релиза компании.

"В рамках процесса выхода российская дочерняя компания Lindab была продана местному управляющему директору компании. Российская компания изменит свое название и в будущем будет работать с местными поставщиками", - уточняется в пресс-релизе.

Как следует из сообщения, в ежеквартальном отчете Lindab за первый квартал единовременные расходы, связанные с выходом, оценивались в 19 млн шведских крон. Окончательные единовременные расходы, влияющие на операционную прибыль, составляют 22 млн шведских крон. Из них 3 млн шведских крон повлияют на результат в третьем квартале. Сделка имеет отрицательный эффект на денежный поток в размере 12 миллионов шведских крон, говорится в сообщении.