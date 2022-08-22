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47 минут назад

Финская Fennovoima подала в суд на «Росатом»

Елена Прошина

Проектная компания Fennovoima Оу, выступавшая заказчиком строительства АЭС «Ханхикиви-1» по проекту «Росатома», подала на госкорпорацию иск. Об этом в интервью Hesingin Sanomat сообщил исполнительный директор финской организации Йоахим Шпехт.

Финская компания потребовала от «Росатома» €2 млрд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, общая сумма претензий составляет менее двух миллиардов евро. В Hesingin Sanomat уточнили, что в нее входят возвращение выплаченного финской стороной аванса на 800 миллионов евро и платежи по процентам на 200 миллионов евро.

При этом в Fennovoima ожидают, что «Росатом» также подаст ответный иск на аналогичную сумму в ближайшее время.

Шпехт уверен, что желающие достроить станцию найдутся, поскольку участок под нее является «ценным». Кроме того он отметил, что Fennovoima уже сделала лицензирование площадки под АЭС и будущим заказчикам не придется тратить на это время.

Напомним, что финская компания в одностороннем порядке разорвала контракт на сооружение «Ханхикиви-1» еще в начале мая. Данное решение в Fennovoima объяснили постоянными задержками и ситуацией на Украине.

Компании,Росатом,
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