Финская компания потребовала от «Росатома» €2 млрд

Проектная компания Fennovoima Оу, выступавшая заказчиком строительства АЭС «Ханхикиви-1» по проекту «Росатома», подала на госкорпорацию иск. Об этом в интервью Hesingin Sanomat сообщил исполнительный директор финской организации Йоахим Шпехт.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, общая сумма претензий составляет менее двух миллиардов евро. В Hesingin Sanomat уточнили, что в нее входят возвращение выплаченного финской стороной аванса на 800 миллионов евро и платежи по процентам на 200 миллионов евро.

При этом в Fennovoima ожидают, что «Росатом» также подаст ответный иск на аналогичную сумму в ближайшее время.

Шпехт уверен, что желающие достроить станцию найдутся, поскольку участок под нее является «ценным». Кроме того он отметил, что Fennovoima уже сделала лицензирование площадки под АЭС и будущим заказчикам не придется тратить на это время.