Крупное месторождение газа открыли у берегов Кипра

Специалисты транснациональной компании Еni обнаружили крупное месторождение голубого топлива в 160 км от побережья Кипра. Об этом пишет пресс-служба корпорации TotalEnergies.
Отмечается, что Еni, наряду с TotalEnergies, входит в число крупнейших энергетических компаний. Она занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений по всему миру.
На Кипре она находится с 2013 года. В ее зону ответственности входят пять блоков (крупных участков территории кипрского шельфа). Еще два блока она делит с французской TotalEnergies.
Эксперты предварительно оценили объем запасов месторождения в 70 млрд куб. м. После проведения дополнительных исследований станет известен реальный потенциал скважины Cronos-1.
Мастера пробурили три разведочных скважины, после того, как в 2018 году была обнаружена Calypso-1, уточняет пресс-служба. Четвертой стала Cronos-1. Добываемый на ней газ будет направлен в Европу.