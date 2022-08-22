Крупное месторождение газа открыли у берегов Кипра

Специалисты транснациональной компании Еni обнаружили крупное месторождение голубого топлива в 160 км от побережья Кипра. Об этом пишет пресс-служба корпорации TotalEnergies.

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Отмечается, что Еni, наряду с TotalEnergies, входит в число крупнейших энергетических компаний. Она занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений по всему миру.

На Кипре она находится с 2013 года. В ее зону ответственности входят пять блоков (крупных участков территории кипрского шельфа). Еще два блока она делит с французской TotalEnergies.

Эксперты предварительно оценили объем запасов месторождения в 70 млрд куб. м. После проведения дополнительных исследований станет известен реальный потенциал скважины Cronos-1.