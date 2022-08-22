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29 минут назад

WSJ: страны «развязали глобальную битву» за танкеры для перевозки сжиженного газа

Газета.Ru

Энергетический кризис в Европе развязал глобальную битву за танкеры для перевозки сжиженного природного газа, что привело к нехватке судов и рекордным ценам на топливо. Об этом сообщает Wall Street Journal.

WSJ: страны «развязали глобальную битву» за танкеры для СПГ
Фото: Robert F. Bukaty/APRobert F. Bukaty/AP

Отмечается, что спрос на СПГ в азиатских странах, включая Южную Корею и Японию, за последнее время резко вырос из-за жары. Это обострило конкуренцию в борьбе за газовые танкеры с европейскими государствами, которые в 2022 году увеличили закупки сжиженного природного газа из США, Катара и других источников. Обострение газового противостояния ЕС и Азии усилилось после того, как Россия сократила поставки из-за санкций.

Цены на сжиженный природный газ на спотовом рынке летом выросли настолько, что не все азиатские страны региона могут себе позволить купить энергоноситель. Аналитик, основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба рассказал, что даже при цене в $50 за 1 млн BTU [British Thermal Unit, британская тепловая единица — «Газета.Ru»] не видит смысла использовать СПГ. На прошлой неделе цена СПГ на японской бирже достигла почти $60 за 1 млн BTU, что в 12 раз больше средней летней цены до 2019 года.

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