WSJ: страны «развязали глобальную битву» за танкеры для СПГ

Энергетический кризис в Европе развязал глобальную битву за танкеры для перевозки сжиженного природного газа, что привело к нехватке судов и рекордным ценам на топливо. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Фото: Robert F. Bukaty/AP Robert F. Bukaty/AP

Отмечается, что спрос на СПГ в азиатских странах, включая Южную Корею и Японию, за последнее время резко вырос из-за жары. Это обострило конкуренцию в борьбе за газовые танкеры с европейскими государствами, которые в 2022 году увеличили закупки сжиженного природного газа из США, Катара и других источников. Обострение газового противостояния ЕС и Азии усилилось после того, как Россия сократила поставки из-за санкций.