Lindab ушел из РФ

Шведский производитель систем вентиляции Lindab с 1 августа прекратил свою деятельность на территории России. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Фото: Lindab AB Lindab AB

Отмечается, что с 1 августа Lindab уже не осуществлял никаких операций, продаж и покупок в РФ. Дочернюю компанию в России руководство организации продало местному гендиректору сети. Lindab в РФ сменит название и начнет осуществлять деятельность в сотрудничестве с местными поставщиками.