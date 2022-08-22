Lindab ушел из РФ

Шведский производитель систем вентиляции Lindab с 1 августа прекратил свою деятельность на территории России. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что с 1 августа Lindab уже не осуществлял никаких операций, продаж и покупок в РФ. Дочернюю компанию в России руководство организации продало местному гендиректору сети. Lindab в РФ сменит название и начнет осуществлять деятельность в сотрудничестве с местными поставщиками.
Расходы, связанные с выходом из РФ, в компании оценили в 19 миллионов шведских крон. Окончательные траты составят 22 миллиона. Отрицательный эффект от сделки в Lindab оценили в 12 миллионов.