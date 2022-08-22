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1 час назад

«Газпром» пошел на уступки Молдавии

Lenta.ru

Компания «Газпром» в своем Telegram-канале сообщила, что готова пойти на уступки молдавскому «Молдовагазу», обратившемуся с просьбой перенести срок оплаты аванса за поставки в августе до 1 сентября.

«"Газпром" принял решение в исключительном порядке согласиться с этой просьбой», — сказано в посте.

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О просьбе «Молдовагаза» ранее 22 августа сообщил глава предприятия Вадим Чебан.

«Июль закрыли, по авансу августа попросили отсрочку», — пояснил он.

По условиям договора, молдавская сторона должна вносить аванс до 20-го числа каждого месяца. Сейчас, как предупреждал Чабан ранее, компании не хватает денег. В середине месяца он уже говорил, что «Молдовагаз» попросила у «Газпрома» отсрочку по авансовым платежам за два месяца: август и сентябрь.

Компании,Вадим Чебан,Газпром,
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