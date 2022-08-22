«Газпром» пошел на уступки Молдавии

Компания «Газпром» в своем Telegram-канале сообщила, что готова пойти на уступки молдавскому «Молдовагазу», обратившемуся с просьбой перенести срок оплаты аванса за поставки в августе до 1 сентября.

По условиям договора, молдавская сторона должна вносить аванс до 20-го числа каждого месяца. Сейчас, как предупреждал Чабан ранее, компании не хватает денег. В середине месяца он уже говорил, что «Молдовагаз» попросила у «Газпрома» отсрочку по авансовым платежам за два месяца: август и сентябрь.