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1 час назад

Дуров допустил продажу никнеймов в Telegram

Lenta.ruиещё 4

Основатель Telegram Павел Дуров считает возможным создание на базе мессенджера платформы по продаже запоминающихся никнеймов. Об этом он написал в своем канале.

Дуров допустил продажу никнеймов в Telegram
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, с аукциона могли бы продаваться все четырехбуквенные имена пользователей, например @bank, @club, @game или @gift. Позднее частью этого рынка могут стать другие элементы экосистемы, включая каналы, стикеры или смайлы.

22 июня Дуров заявил, что около трех процентов пользователей сервиса, воспользовавшихся платной подпиской, позволят компенсировать расходы на поддержание его работы. Telegram запустил платную подписку Telegram Premium 19 июня. Представители мессенджера пообещали, что подписчики получат возможность загружать файлы объемом до четырех гигабайт, скачивать файлы на максимальной скорости, отправлять уникальные стикеры и реакции, а также использовать дополнительные инструменты для управления чатами. Позже администрация мессенджера снизила цену на платную подписку Premium с 449 до 299 рублей.

Компании,Павел Дуров,
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