Дуров допустил продажу никнеймов в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров считает возможным создание на базе мессенджера платформы по продаже запоминающихся никнеймов. Об этом он написал в своем канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, с аукциона могли бы продаваться все четырехбуквенные имена пользователей, например @bank, @club, @game или @gift. Позднее частью этого рынка могут стать другие элементы экосистемы, включая каналы, стикеры или смайлы.