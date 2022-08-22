Книжный сервис Storytel прекратит работу в России

Популярный подписной сервис аудиокниг Storytel заявил о своем уходе из России. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что шведская компания Storytel предоставляет своим подписчикам в 20 странах мира легальный доступ к аудиокнигам. Кроме того, на сайте проекта есть аудиосериалы, подкасты, лекции, стендапы.

Письмо с уведомлением о своем решении руководство портала направило всем пользователям из России. В нем сообщается, что россияне смогут пользоваться приложением сервиса вплоть до 30 сентября 2022 года. После этого оно перестанет функционировать.

В пресс-службе уточнили, что деньги за подписку будут возвращены, в зависимости от количества оставшихся до окончания оплаченного срока месяцев, а также от выбранного подписчиками тарифного плана.