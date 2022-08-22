Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+30° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
1 час назад

Книжный сервис Storytel прекратит работу в России

Елена Прошина

Популярный подписной сервис аудиокниг Storytel заявил о своем уходе из России. Об этом пишет РИА «Новости».

Книжный сервис Storytel прекратит работу в России
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что шведская компания Storytel предоставляет своим подписчикам в 20 странах мира легальный доступ к аудиокнигам. Кроме того, на сайте проекта есть аудиосериалы, подкасты, лекции, стендапы.

Письмо с уведомлением о своем решении руководство портала направило всем пользователям из России. В нем сообщается, что россияне смогут пользоваться приложением сервиса вплоть до 30 сентября 2022 года. После этого оно перестанет функционировать.

В пресс-службе уточнили, что деньги за подписку будут возвращены, в зависимости от количества оставшихся до окончания оплаченного срока месяцев, а также от выбранного подписчиками тарифного плана.

Кроме того, в качестве прощального бонуса, бывшие пользователи получат возможность в течение трех месяцев бесплатно слушать аудиокниги на российском портале «ЛитРес».

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители