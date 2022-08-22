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11 часов назад

В Саудовской Аравии сравнили состояние мирового рынка нефти с шизофренией

ТАССиещё 2

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд в понедельник заявил, что мировой нефтяной рынок находится в состоянии шизофрении.

В Саудовской Аравии сравнили состояние мирового рынка нефти с шизофренией
Фото: ТАССТАСС

"Без достаточной ликвидности рынки не могут рационально отражать реалии физических основ и могут создавать ложное чувство безопасности во времена, когда резервные мощности сильно ограничены, а риск серьезных сбоев остается высоким, - заявил глава саудовского Минэнерго в интервью агентству Bloomberg . - Бумажный и физический рынки становятся все более разобщенными. В некотором смысле рынок находится в состоянии шизофрении".

"Это создает своего рода рынок йо-йо и посылает ошибочные сигналы во времена, когда более чем когда-либо необходимы большая прозрачность и ясность, а также хорошо функционирующие рынки, чтобы позволить участникам эффективно препятствовать рискам и управлять ими и той неопределенностью, с которой они [участники рынка] сталкиваются", - добавил министр.

Таким образом он подчеркнул, что низкая ликвидность и высокая волатильность не позволяют потребителям обратить внимание на нехватку производственных мощностей.

Глава саудовского Минэнерго отметил, что сейчас прозрачность функционирования рынков особенно необходима. Это позволит эффективно управлять рисками и подстраиваться под неопределенности, с которыми сталкиваются участники рынка.

Участники ОПЕК+ 3 августа одобрили увеличение объемов добычи нефти в сентябре на 100 тыс. б/с. Общий уровень добычи нефти у стран альянса может вырасти до 43,955 млн б/ с. В итоговом коммюнике подчеркивалось, что свободные мощности по добыче нефти в мире серьезно ограничены и необходимо осторожно их использовать. Кроме того, в ОПЕК отметили, что хроническое недостаточное инвестирование нефтяного сектора сократило избыточные добывающие мощности.

Компании,ОПЕК,
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