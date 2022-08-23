Будущее Crocs после смены оператора в России оценили

Открытие магазинов американского производителя обуви Crocs с новым оператором фактически означает что компания будет вести бизнес под новым юридическим лицом, объяснила руководитель пиар-агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина. По словам специалиста, этот шаг позволит понизить риски и наладить логистику. Об этом эксперт рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Crocs вновь начал работу на территории России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

Магазины компании уже открылись в торговых центрах «Афимолл» и «Метрополис», которые расположены в Москве. При этом возобновлять деятельность интернет-магазина марки на данный момент не планируется.

Журналисты также выяснили, что новым оператором отечественных торговых точек бренда стала компания ООО «Клэр», принадлежащая бывшему главе российского подразделения Crocs Эрику Пети. Отмечается, что указанная структура была основана в мае 2022 года.

Снижение рисков

Возобновление работы магазинов Crocs с новым оператором фактически означает, что они теперь будут вести бизнес под новым юридическим лицом, сообщила Бастрыкина. Эксперт указала, что предыдущее юридическое лицо было представлено европейскими учредителями-нерезидентами, а новое юридическое лицо ООО «Клэр» создано в Москве в мае этого года.

«В первую очередь это сделано для того, чтобы понизить риски и наладить операционную деятельность в новых условиях. Это не единичный случай, многие компании пошли таким путем после введения ограничений», — отметила эксперт.

По мнению Бастрыкиной, на потребителях смена юридического лица не отразится. «Их больше будут интересовать цены на продукцию и ее качество. На качество новый оператор никак не влияет, а выбранную ценовую политику можно будет понять в ближайшее время», — сочла она.