Bosch ответил на слухи о продаже заводов

Информация о продаже российских заводов Bosch «БСХ Бытовые приборы» не была подтверждена представителем российской структуры немецкой компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве.

«Представитель производителя стиральных машин и холодильников в Российской Федерации ООО «БСХ Бытовые приборы» (Bosch) в рабочем порядке сообщил Минпромторгу РФ об отсутствии информации о продаже заводов в России», — подчеркнул он.

По словам собеседника, это касается завода по производству бытовой техники в Стрельне и предприятия по выпуску котлов в Энгельсе.

В понедельник, 22 августа, СМИ писали, что немецкий производитель бытовой техники Bosch принял решение продать заводы в РФ. Также сообщалось об активном поиске покупателей. Писали, что их рыночная цена составляет 3,8-4,4 млрд рублей. Но в настоящее время их стоимость намного ниже из-за того, что продукция не выпускается.

О решении Bosch приостановить производство на российских заводах стало известно в марте. Решение связано с нарушением цепочек поставок. В результате производство электроприборов на петербургских заводах, а также запчастей для грузовиков остановилось.