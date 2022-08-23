"Яндекс" решил отказаться от новостного агрегатора

"Яндекс" откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы", - отмечается в сообщении.

В компании пояснили, что после закрытия сделки по продаже медийных активов ("Дзена" и "Новостей") ya.ru станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту" и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя "Яндекс" ID. Также компания выпустит для Android новое приложение "Яндекс" с Алисой. Ядром новой главной страницы и нового приложения будет "Поиск". На ya.ru пользователям будут доступны универсальный поиск и Алиса.