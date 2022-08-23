"Яндекс" решил отказаться от новостного агрегатора

Новой главной страницей "Яндекса" станет ya.ru. Бывшая медийная главная страница "Яндекса" после закрытия сделки станет порталом dzen.ru и перейдет под управление VK, говорится в сообщении "Яндекса".
"Яндекс" откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы", - отмечается в сообщении.
В компании пояснили, что после закрытия сделки по продаже медийных активов ("Дзена" и "Новостей") ya.ru станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту" и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя "Яндекс" ID. Также компания выпустит для Android новое приложение "Яндекс" с Алисой. Ядром новой главной страницы и нового приложения будет "Поиск". На ya.ru пользователям будут доступны универсальный поиск и Алиса.
"Бывшая медийная главная "Яндекса" после закрытия сделки станет порталом dzen.ru и перейдет под управление VK. Также VK получит права на технологии и товарные знаки "Дзена" и "Новостей", - добавили в компании.
Обязывающее соглашение, в рамках которого VK покупает "Дзен" и "Новости", а "Яндекс" - сервис доставки еды Delivery Club, компании подписали 22 августа. Сделку планируется закрыть в ближайшие месяцы, она требует согласования с Федеральной антимонопольной службой, заключается в сообщении.