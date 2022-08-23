Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
1 час назад

Сбербанк назвал удовлетворительным финсостояние авиакомпаний России в условиях санкций

Газета.Ru

Финансовое состояние авиакомпаний России, несмотря на санкции Запада, остается удовлетворительным. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, передает "Интерфакс".

Сбербанк назвал удовлетворительным финсостояние авиакомпаний России в условиях санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, увеличение количества перелетов в пределах России и развитие внутреннего туризма поспособствовали поддержанию авиакомпаний. Попов отметил, что в летний сезон заполняемость внутренних рейсов стремится к 100%.

Представитель Сбербанка уверен, что при грамотном управлении финансами авиакомпании смогут вернуть долги. В частности, Попов рассказал, что авиакомпания "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) не просила Сбербанк о пересмотре условий кредитов, график погашения соблюдается.

Несмотря на введенные в отношении компании санкции, она выкупила все самолеты и большую часть вертолетного парка у "Сбер Лизинга", добавил зампредседателя.

Ранее сообщалось, что Сбер и Шереметьево дополнили AR-навигацией мобильное приложение аэропорта.

Компании,Анатолий Попов,Аэропорт Шереметьево,Ютэйр,Московская биржа,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители