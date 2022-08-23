Экс-инженера Apple приговорили к 10 годам тюрьмы

Бывший инженер Apple Сяолан Чжан признал себя виновным по делу о краже засекреченной документации, связанной с созданием автомобиля Apple Car. Об этом сообщает 9to5Mac.

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Чжан непосредственно участвовал в разработке печатных плат для проекта фирменного автопилота от Apple. Известно, что он намеревался передать информацию о разработках купертиновцев одной из китайских компаний. Его поймали в попытке вывезти из лаборатории компании прототипы печатных плат, а также схемы по их созданию.

Чжана приговорили к 10-летнему тюремному сроку, а также выписали штраф в размере $250 тыс. в качестве компенсации убытков Apple. Сообщается, что на данный момент ведется расследование еще одного аналогичного случая — этнический китаец Цзичжон Чень также намеревался похитить секреты компании и отправиться с ними в КНР. Его интересы будет представлять тот же адвокат, который защищал Чжана.