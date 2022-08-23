Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
1 час назад

Экс-инженера Apple приговорили к 10 годам тюрьмы за кражу секретов Apple Car

Газета.Ru

Бывший инженер Apple Сяолан Чжан признал себя виновным по делу о краже засекреченной документации, связанной с созданием автомобиля Apple Car. Об этом сообщает 9to5Mac.

Экс-инженера Apple приговорили к 10 годам тюрьмы
Фото: Газета.руГазета.ру

Чжан непосредственно участвовал в разработке печатных плат для проекта фирменного автопилота от Apple. Известно, что он намеревался передать информацию о разработках купертиновцев одной из китайских компаний. Его поймали в попытке вывезти из лаборатории компании прототипы печатных плат, а также схемы по их созданию.

Чжана приговорили к 10-летнему тюремному сроку, а также выписали штраф в размере $250 тыс. в качестве компенсации убытков Apple. Сообщается, что на данный момент ведется расследование еще одного аналогичного случая — этнический китаец Цзичжон Чень также намеревался похитить секреты компании и отправиться с ними в КНР. Его интересы будет представлять тот же адвокат, который защищал Чжана.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Apple наняла топ-менеджера из Lamborghini для работы над дизайном ее электромобиля.

Компании,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители